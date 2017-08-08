أكد الصندوق العقاري، أن ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقة “برنامج التمويل المدعوم” مع الشركات التمويلية والبنوك، التي زعمت أن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية “دفعة واحدة” غير صحيح، موضحاً أن مبالغ الدعم يتم إيداعها في حساب المواطن المستفيد بعد سداده القسط مباشرة وفق نظام الأقساط، ولفترة تصل إلى 300 شهر، أي ما يعادل 25 عاماً.
وأوضح الصندوق في بيان له، أن نسبة دعمه للمواطن المستفيد الذي يبلغ دخله الشهري 14 ألف ريال فما دون تبلغ 100 % من أرباح التمويل، حيث لا يتحمّل المستفيد سوى سداد أصل القرض، مع العلم أن نسبة المستفيدين الذين يقل دخلهم عن ١٤ ألفاً تبلغ ٨٥ % ممّن هم على قوائم الانتظار، كما أن النسبة المتبقية من المواطنين المتقدمين للصندوق الذين يبلغ دخلهم أكثر من 14 ألف ريال شهرياً يتم دعمهم بشكل جزئي بناءً على الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، وقد يصل دعم بعضهم إلى 100 % بناءً على قاعدة الدخل وعدد أفراد الأسرة. وفق “مزمز”.
ولفت الصندوق إلى أن برنامج التمويل السكني المدعوم يسهم بشكل رئيس في حل أكبر عقبة تواجه المواطنين المتقدمين للصندوق والمتمثلة في طول فترة الانتظار؛ حيث سيتم تخفيض فترة انتظارهم وتسريع وتيرة خدمتهم ليحصلوا على التمويل المدعوم خلال 5 سنوات فقط، بإذن الله.
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