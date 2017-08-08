أعلنت الجهات الأمنية أنها عثرت اليوم الثلاثاء على جثة مواطن بجوار مركبته في منطقة صحراوية جنوب غربي الأفلاج، مؤكدةً أن الجثة تعود لمواطن مبلّغ عن تغيبه منذ الجمعة الماضية.
وكان ذوو مواطن قد أبلغوا الجهات الأمنية بتغيبه وفقدان أثره منذ يوم الجمعة الماضية، مشيرين إلى أنه كان يقود سيارة من نوع “هيونداي”.
بدورها، كثَّقت الجهات الأمنية جهودها وبمساعدة متطوعين للبحث عن المواطن المفقود، آخر إحداثيات له بمنطقة الهدار (110 كلم جنوب غربي الأفلاج)، وتم العثور عليه متوفياً صباح اليوم في منطقة صحراوية قرب الشجري جنوبي الهدار.وفق “أخبار 24”.
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