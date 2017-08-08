أكد عددٌ من خريجي الكليات الصحية الأهلية أحقيتهم بالحصول على مكافآت الامتياز المتوقفة، متهمين وزارة التعليم بتعطيل عملية الصرف.
وأوضح الطلاب، وفقا لـ”عكاظ”، أن المكافآت يكفلها لهم أمر سامٍ نص على مساواتهم مع نظرائهم خريجي الجامعات الحكومية، مؤكدين امتلاكهم لمستند من وزارة المالية يؤيد مطالبهم وحقهم في الصرف.
وأشار الطلاب إلى أن ردود وزير التعليم أحمد العيسى خلال لقائه بهم أول أمس وتنصله من حقوقهم، كانت صادمة، متسائلين: “هل وقعنا ضحية لترشيد الوزارة بالإنفاق؟”.
وكان عددٌ من الطلاب قد التقوا وزير التعليم لبحث وقف مكافآتهم، وأظهر مقطع فيديو متداول جانباً من اللقاء، حيث ردَّ وزير التعليم عليهم بأن الدولة ليست ملزمة بدفع مكافآت الدراسة لهم، داعياً المعترضين على هذا الإجراء للتقدم إلى ديوان المظالم.
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