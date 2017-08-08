حذر مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية من هجمات إلكترونية يستخدم فيها المهاجمون طرقاً غير تقليدية لاختراق الأجهزة، بينها برمجية خبيثة تسمى “DNS-Bot”، تعمل على زرع أبواب داخل جهاز الضحية.
وأوضح المركز أن البرمجية المذكورة تستخدم بروتكول “DNS” لزرع الأبواب داخل جهاز الضحية ليتواصل مع خوادم المهاجمين، ولزرع هذه البرمجية الخبيثة يتبع المهاجمون عدة طرق منها استخدام رسائل البريد التصيُّدي والروابط المشبوهة.
وأضاف مركز الأمن الإلكتروني أنه بعد زرع البرمجية المستخدمة يتمكن المهاجمون من التحكم في جهاز الضحية وسرقة بياناته، كما يمكنهم وضع برمجيات خبيثة في شبكة الضحية، فضلاً عن إمكانية تنفيذ هجوم تخريبي للشبكة. وفق “أخبار 24”:
ودعا المركز الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال ومستخدمي الشبكة عامة لأخذ الاحتيطات اللازمة من هذه البرمجية، عبر تسجيل وحفظ سجلات الدخول لبروتكول “DNS”، ومراجعة الاتصالات الورادة غير المعتادة والتأكد من سلامتها من أي طلب لنطاق مشبوه، ومنع استخام المنافذ غير المعروفة.
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