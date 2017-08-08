قالت مصادر إن مليشيات الحوثي فشلت في استهداف المملكة بصاروخ باليستي، أُطلق من منطقة حجّة شمال اليمن باتجاه الأراضي السعودية، مرجحةً سقوط الصاروخ بالمياه الدولية في البحر الأحمر.
وأوضحت المصادر، بحسب “العربية”، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي اعترضت أيضاً صاروخاً باليستياً أخر في سماء مأرب حيث تم تدميره فوق منطقة غير مأهولة دون حدوث أي أضرار.
وأضافت أن البوارج الحربية التابعة للتحالف قصفت مساء أمس معسكراً للملشيات في ضاحية مدينة باجل شرق الحديدة.
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