أكدت وزارة العدل أن جميع المأذونين الشرعيين المعتمدين لديها محتسبون ولا يتقاضون أية مبالغ، مؤكدةً عليهم بعدم طلب أية مبالغ مالية أو هدايا من أهالي العرسان عند إجراء العقد.
وقالت الوزارة في خطابٍ لها، بحسب “عكاظ”، أن إحدى المحاكم بمنطقة مكة المكرمة، تلقت بلاغات من بعض طالبي عقود الزواج، يشكون فيها قيام بعض مأذوني الأنكحة بإرسال أرقام حساباتهم البنكية لطالبي عقود لتحويل مبالغ مالية مقابل إجراء العقد.
وأكدت الوزارة أن هذا الأمر لا يجوز وأن السعي للتكسب والاسترزاق من هذا العمل سيدخل مأذوني الأنكحة في مشكلة، داعيةً مَن لديه ملاحظات على أي مأذون لمراجعة قاضي المحكمة.
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