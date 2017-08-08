أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أب قتل ابنه الرضيع، وذلك في مدينة الرياض.
وأوضحت الوزارة أن المواطن جمال بن محمد بن حاوي الجيزاني، أقدم على قتل ابنه “أسامة” البالغ من العمر سنة وشهرين، وذلك بضربه عدة ضربات على وجهه ورميه على الأرض بقوة؛ مما أدى إلى وفاته وإصابة أخيه الطفل “نور”.
وأشارت إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من الإطاحة بالجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وأضافت أنه تم إحالة الجاني إلى المحكمة الجزائية، وتم الحكم عليه بالقتل تعزيراً لبشاعة جريمته وتجرده من معاني الإنسانية والأبوّة، وأُيِّد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وفق “أخبار 24”.
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