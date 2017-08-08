يستمر المدرب الأجنبي في فرض سيطرته على دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، لكن هذا الموسم سيشهد ظهور اثنين من المدربين المواطنين مع فريقي الشباب وأحد الوافد الجديد.
واللافت للانتباه، أن مدرب الشباب سامي الجابر، ومدرب أحد عبد الوهاب ناصر الدوكالي، هما أطول المدربين بقاء مقارنة بباقي المدربين.
وفيما يلي قائمة مدربي فرق الدوري قبل انطلاق الموسم الجديد:
– الهلال: الأرجنتيني رامون دياز منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
– الأهلي: الأوكراني سيرجي ريبروف منذ يونيو (حزيران) 2017.
– النصر: البرازيلي ريكاردو غوميز منذ يونيو (حزيران) 2017.
– الاتحاد: التشيلي خوسيه لويس سييرا منذ يوليو (تموز) 2016.
– الرائد: الجزائري توفيق روابح منذ يونيو (حزيران) 2017.
– الشباب: السعودي سامي الجابر منذ مايو (أيار) 2016.
– التعاون: البرتغالي جوزيه غوميز منذ مارس (آذار) 2017.
– الفتح: التونسي فتحي الجبال منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
– الفيصلي: الصربي فوك راسوفيتش منذ مايو (أيار) 2017.
-القادسية: التونسي ناصيف البياوي منذ يونيو (حزيران) 2017.
-الاتفاق: الصربي ميودراغ يسيتش منذ يونيو (حزيران) 2017.
-الباطن: البرتغالي جواكيم ماتشادو منذ مايو (أيار) 2017.
– الفيحاء: الروماني قنسطنطين جالكا منذ مايو (أيار) 2017.
– أحد: السعودي عبد الوهاب ناصر الدوكالي منذ فبراير (شباط) 2014.
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