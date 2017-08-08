التزمت إدارة نادي الهلال بتوفير رواتب الحارس الهلالي المستبعد خالد شراحيلي لمدة 12 شهراً مقبلة ودفعها للاعب لتوقيع مخالصة مالية معه تقضي بانتهاء فترته مع الهلال بعد أن تم استبعاده لأسباب انضباطية من قبل إدارة النادي في الموسم قبل الماضي، وعلمت مصادر ان الإدارة الهلالية ستدفع مبلغاً وقدره مليون ونصف المليون ريال متمثلة في باقي الرواتب التي كان من المفترض ان يستلمها شراحيلي طوال تمثيله للهلال في آخر عام متبقية له مع “الزعيم” إلا ان استبعاد الحارس من قائمة رامون دياز لموسم جديد بعد ان كان معاراً لنادي الرائد في الموسم الماضي الذي تعرض فيه اللاعب لقطع في الرباط “المتصالب” تكفل بعلاجه على إثرها الجهاز الطبي بنادي الهلال.
وعلى ذات الصعيد سددت ادارة نادي الهلال مساء امس رواتب ثلاثة اشهر ماضية للاعبي الفريق الاول لكرة القدم بعد ايداعها من الادارة المالية بنادي الهلال في حسابات اللاعبين، وهي التي تمثل رواتب أشهر مايو ويونيو ويوليو، وذلك في ايطار حرص الادارة الهلالية على توفير كافة سبل النجاح لموسم هلالي ينطلق مساء بعد غد الخميس عندما يستضيف الهلال نظيره الفيحاء على أرضية استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
ميدانيا تنفس رامون دياز مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال الصعداء بعدما دخل الوافد الجديد الى نادي الهلال محمد كنو الى التدريبات الجماعية في نصفها الاول مساء امس على ان يكمل اليوم كافة التدريبات الهلالية، وبعودة محمد كنو يدخل الهلال مباراة الفيحاء المقبلة بصفوف مكتملة بدون إصابات او غيابات على عناصر الفريق، الحكم عبدالمحسن الزويد ألقى قبل التدريب محاضرة تحكيمية للاعبي الفريق، شرح خلالها كافة التعديلات الجديدة لقوانين كرة القدم. وفق “الرياض” .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج