يبدو الهلال مرشحاً قوياً للاحتفاظ بلقب دوري المحترفين السعودي، الذي ينطلق بعد غد الخميس، بفضل احتفاظه بأبرز لاعبيه الأجانب ومدربه رامون دياز، وتعزيز صفوفه أيضاً بعدة صفقات.
وقرر الاتحاد السعودي عقب نهاية الموسم الماضي السماح لكل فريق بوجود 6 لاعبين أجانب، كما وافق على التعاقد مع حراس أجانب وهو ما أثر بشكل مباشر على نشاط الأندية الكبير في سوق الانتقالات.
واحتفظ الهلال بمهاجمه السوري عمر خربين بعد ضمه بشكل نهائي، والبرازيلي كارلوس إدواردو، ونيكولاس ميليسي القادم من أوروغواي، بينما انفصل فقط عن البرازيلي الآخر ليو يوناتيني. وفق “أخبار 24”.
وتعاقد الهلال الذي سيبدأ مشواره في الدوري باستضافة الفيحاء، مع الحارس العماني علي الحبسي، ماتياس بريتوس، وأضاف أيضاً المهاجم الخطير مختار فلاتة.
وحرص الهلال الملقب بالزعيم على استمرار مدربه دياز الذي قاد الفريق للثنائية المحلية الموسم الماضي، والتقدم في دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه العين في ذهاب ربع النهائي.
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