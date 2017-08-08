استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، مساء أمس الإثنين، عند منفذ عرعر الحدودي أولى قوافل الحج البري التي جاءت من العراق ترافقها القوات الأمنية وطيران الجيش العراقي حتى المعبر.
وقدّم الأمير فيصل هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف والكتب الدعوية والإرشادية للحجاج، مؤكداً أن قيادة وشعب المملكة يتشرفون ويفخرون بخدمة الحرمين الشريفين وحجاجه.
وفي السياق نفسه، كشف الناطق الإعلامي للهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، حسن فهد الكناني، أن أولى قوافل الحج البري التي وصلت عند منفذ عرعر الحدودي متجهة صوب المدينة المنورة، كان على متنها ألف و175 حاجاً.
وأوضح أن الهيئة باشرت عملية التفويج البري لقوافل الحجاج العراقيين إلى المملكة بواقع 25 قافلةً يومياً، مبيناً أن العدد الكلي لحجاج البر يبلغ نحو 14 ألف حاج، ومشيراً إلى أن القوافل سترافقها دوريات من القوات الأمنية وطيران الجيش لحين الوصول إلى منفذ عرعر.
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