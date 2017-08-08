رغم أن تطبيق “واتس آب” لم يمر على إنشائه 10 سنوات بعد – أُطلق في فبراير عام 2009- إلا أنه حقق انتشارًا كبيرًا، ووصل عدد مستخدميه إلى نحو مليار مستخدم عام 2016.
يرجع هذا الانتشار جزئيًا إلى بساطة التطبيق وسهولة استخدامه، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون التعامل مع التكنولوجيا.
ويحتوي التطبيق على العديد من المميزات الخفية التي قد لا يعرفها الكثير من المستخدمين، حتى أولئك الذين يستخدمونه بشكل يومي، وفيما يلي 10 مميزات خفية في “واتس آب” كما نشرها موقع “indy100“.
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