نفى المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية باليمن العقيد الطيران ركن تركي المالكي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن استهداف قوات التحالف لمنزل في منطقة محضة جنوب غرب محافظة صعدة، مطالباً بتحري الدقة والتأني بشأن توجيه تهم الاستهداف للتحالف دون معطيات ونتائج نهائية.
وأكد العقيد المالكي أن القيادة المشتركة للتحالف اتخذت كافة التدابير اللازمة فور ظهور الادعاءات للتحقق منها، وبمراجعة جميع المهام العملياتية المنفذة في صعدة لم يتبين تنفيذ أي استهداف من قبل قوات التحالف بالمكان محل الاعتداء.
وأضاف أنهم يقومون بالتنسيق مع الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين لتبادل المعلومات حول هذا الحادث المؤسف، مع الأخذ في الاعتبار منهجية ميليشيا الحوثي في تخزين الأسلحة والتفجرات داخل المساكن والأعيان المدنية ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي. وفق “أخبار 24”.
وأعرب العقيد المالكي عن بالغ الأسى لما تردد عن وقوع ضحايا مدنيين نتيجة الأعمال العدائية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، مشدداً على التزام قوات التحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وتطبيقها لمواد ونصوص القانون الدولي الإنساني الوارد باتفاقيات جنيف.
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