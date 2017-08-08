وضعت شركة صينية صورة للاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق والمدرب الحالي لنادي الشباب سامي الجابر، ضمن ورق لعبة “كوتشينة” معتبرة إياه أحد أساطير كرة القدم.
ووضعت الشركة صورة الجابر على الورقة التي تحمل رقم 3، وهو مرتدياً قميص المنتخب السعودي في آخر مشاركاته المونديالية مع الأخضر عام 2006 بألمانيا، ووضعت صورة سامي وفقاً لصحيفة “النادي” ضمن صور أخرى لعدد من نجوم كرة القدم العالمية لجذب أنظار الجمهور الرياضي لشراء اللعبة.
وأوضحت الشركة أن اختيار الجابر جاء لكونه مَثَّل الأخضر في العديد من المناسبات على الصعيدين الدولي والآسيوي، كما أنه يلقب في الصين بـ “نجم الصحراء” ويعد من بين الأكثر شعبية في الوسط الرياضي العربي.
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