تجاوبت المديرية العامة للجوازات مع استفسار تقدم به مقيم، بشأن كيفية إلغائه تأشيرة الخروج النهائي، بعدما أصدرها له كفيله، إثر تقديمه شكوى ضده في مكتب العمل.
ووجه المقيم سؤالاً لمديرية الجوازات عبر حسابها بموقع “تويتر”، أوضح فيه أنه تقدم بشكوى لمكتب العمل ضد كفيله الذي أصدر له تأشيرة خروج نهائي قبل موعد الجلسة المحددة في مكتب العمل، كي لا يتمكن من استكمال مرحلة التقاضي.
بدورها، أوضحت الجوازات للمقيم أن بإمكانه إلغاء تأشيرة الخروج النهائي من خلال منصة “أبشر”.
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