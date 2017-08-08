أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار، باتخاذ ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمة الهندسية والاستشارات للعمل بالمملكة، سيرفع نسبة توطين الأعمال الهندسية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأشار القصبي إلى أن قرار الترخيص للشركات الهندسية الأجنبية بالعمل في المملكة سينقل الخبرات النوعية المتراكمة لتلك الشركات، لتكون قيمة مضافة للشأن الوطني، مبيناً أن تواجد الشركات العالمية المتميزة سيوجد كفاءات وطنية متميزة تكتسب الخبرة من بيوت الخبرة الرائدة، وسيقلل الكلفة المالية للتعاقدات الهندسية.
يشار إلى أن قرار السماح للشركات الهندسية الأجنبية بالعمل في المملكة، يأتي من منطلق ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من مراجعة للقطاعات والفرص الاستثمارية التي تستحق الدعم والتسهيل لاستقطاب استثماراتها في المملكة، التي تعد مجالاً مهماً من مجالات نقل المعرفة وتوطين التقنية ومزج الخبرات الأجنبية بالخبرات الوطنية. وفق “أخبار 24”.
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