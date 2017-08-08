أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” انتهاء دورها في القضايا المتعلقة بتوظيف أقارب مسؤولين في الجامعات، وفي قضية تعيين “ابن الوزير”، من خلال إحالتها للجهات المختصة، لافتة إلى أنها قادرة على توفير الحماية الكاملة لأي متعاون معها.
وقال المتحدث باسم الهيئة عبدالرحمن العجلان، وفقاً لصحيفة “الحياة”، إن الهيئة توفر الحماية الكافية للمبلغين عن قضايا الفساد، ولكل مبلغ حرية الإفصاح عن اسمه أو إخفائه، وإذا قرر إخفاءه فحتى العامل على القضية بالهيئة لا يستطيع معرفة اسمه.
وأضاف العجلان أن مهمة الهيئة ودورها في توظيف أقارب مسؤولين بالجامعات والوزير لابنه قد انتهى، مبيناً أن الهيئة تحيل قضايا الفساد إلى مسار واحد من 3 مسارات، فإما أن تحيلها إلى النيابة العامة، أو الجهات الرقابية، أو تحيلها إلى الجهة التي حدثت فيها قضية الفساد، للاستفسار عنها.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج