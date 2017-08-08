اندلع مساء أمس (الإثنين) حريق ضخم في منتجع آسيا بمحافظة عنيزة في منطقة القصيم تصاعدت أدخنته بشكل كثيف، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده، بعد إخلاء المنتجع من المتنزهين.
وأوضح الدفاع المدني بمنطقة القصيم أن الحريق نتج عنه احتراق كلي لصالة مساحتها 1000 متر، وتضم 5 محلات كوفي ووجبات، ولا يزال التحقيق مستمر لمعرفة سبب الحريق وتقدير الخسائر، فيما وثق مقطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب والدخان، وابتعاد المتنزهين عن المنتجع أثناء احتراقه.
وفق “أخبار 24”.
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