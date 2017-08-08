أظهر مقطع فيديو حديثاً ودياً بين أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان وبين أحد الحجاج العراقيين الذين قدموا إلى المملكة عبر منفذ عرعر، حيث شكر الحاج العراقي الأمير على حسن الاستقبال ليؤكد له الأمير فيصل أن هذا واجب.
وبين الفيديو الحاج العراقي وهو يتوجه بالشكر لأمير الحدود الشمالية على الاحترام وحسن الاستقبال والتعامل الراقي مع الحجاج، ليرد عليه الأمير فيصل بن خالد قائلاً: “هذا واجب، خدمة الإسلام والمسلمين، وأنا خادم لهذا البلد”.
يذكر أن 1175 حاجاً عراقياً عبروا أمس (الإثنين) منفذ عرعر الحدودي ورافقتهم قوات أمنية وطيران من الجيش العراقي، وكان أمير منطقة الحدود الشمالية في استقبالهم وقدم لهم هدية خادم الحرمين الشريفين.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج