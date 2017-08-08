وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي شركة المتوسط للتأمين وإعادة التأمين التعاوني”ميدغلف” تحذيرياً نهائياً، من عدم تصحيح المعالجة الحسابية وإصدار القوائم المالية للربع الثاني من العام المالي 2017، والإعلان عنها في موعدها المحدد.
وشددت المؤسسة على أنها ستتخذ إجراءات نظامية إضافية بحق الشركة، في حال عدم تصحيحها المعالجة الحسابية لإعلانها المنشور على موقع “تداول” بتاريخ 14 / 11 / 1438، والمتعلق بقرار لمجلس إدارة الشركة.
وأشارت إلى أن الإعلان المنشور تضمن وعداً بإصدار ضمان بنكي من مالكي حصة الغالبية في شركة “ميدغلف البحرين” لمصلحة “ميدغلف السعودية”؛ للوفاء بالمديونية البالغة 163.38 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
بدورها، تعهدت الشركة بالإعلان عن قوائمها المالية للربع الثاني من عام 2017 خلال المهلة النظامية لنشر القوائم المالية، التي ستعكس موقفها المالي ومدى احتياجها لأخذ أي مخصصات أخرى حسب النظام، وذلك بعد مصادقة المحاسب القانوني.
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