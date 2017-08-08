أعلن الديوان الملكي، في بيان أصدره صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود.
وأوضح البيان أن الصلاة على جثمان الفقيد، ستكون عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
وقال الديوان الملكي في بيانه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى سمو الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه –إن شاء الله- اليوم الثلاثاء الموافق 16/ 11/ 1438 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.
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