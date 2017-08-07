قام 3 شبان بالسطو بأسلحة بيضاء على صيدلية بمحافظة أحد المسارحة، واستولوا على صندوق المحاسبة، بعد تهديد الصيدلي، في وضح النهار.
وأظهر مقطعا فيديو سجلتهما كاميرتا المراقبة داخل وخارج الصيدلية، دخول 3 من الشبان، إلى الصيدلية، حين خلوها من الزبائن نهارا، حيث قاموا بتهديد الصيدلي بالقتل بسلاح أبيض، فتحرك مبتعدًا خوفا على حياته.
وتوجه اثنان منهم لإبعاد الصيدلي عن صندوق المحاسبة، فيما تولى الثالث مهمة الاستيلاء على ما في الصندوق من أموال، وكل ما تصل إليه يديه، ثم فروا هاربين، خوفا من انكشاف أمرهم، حينما توقفت سيارة أمام الصيدلية. وفق”أخبار 24″.
وذكرت مصادر أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة، وتواصل التحري عن الجناة، ومن المتوقع صدور بيان يكشف حيثيات الواقعة وملابساتها.
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