لجأ شاب إلى الاستفادة من البراميل التي تكدست لديه عقب ركود قطاع المقاولات والمعدات الثقيلة الذي كان يعمل به، فعمل على إعادة تدويرها، ليصنع منها أثاثا جميلا بألوان زاهية وتصاميم عصرية.
وأوضح الشاب، ويُدعى علي محمد، 35 عامًا، أنه عمل على تحويل البراميل ذات الشكل الواحد إلى كراسي وطاولات بطريقة عصرية وجميلة، نالت إعجاب من شاهدها، بعد أن كان يبيعها “سكراب” بـ 5 ريالات للواحد، دون استفادة منها، إلا أنه يحولها الآن إلى قطع أثاث جميلة.
وأضاف أن الفكرة تحولت من مجرد استفادة من المخلفات إلى مشروع ربحي يتطور، منذ أن بدأ قبل عام ونصف العام، حتى بدأ تسويقها من شهرين فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وينتظر ليرى الإقبال والطلب على المنتج، ليبدأ بعدها الترخيص لورشة كاملة، حيث صمّم 5 أشكال، صنع منها نحو 10 قطع جاهزة.
وأوضح أن المنتجات بعضها يصلح للجلسات الخاصة، وأخرى للكافيهات، والأماكن العامة، مبينا أنه اهتم بالجودة والشكل الجمالي، إضافة إلى أن المنتج لا يتأثر بالعوامل الجوية كالشمس والمطر والصدأ، ومصمم بطريقة الفك والتركيب كي يستطيع المستخدم استعماله ونقله بكل سهولة، حيث يشرف بنفسه على مراحل العمل. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه عرض القطعة بسعر يتراوح من 150-200 ريال حسب التصميم، وهي تتكلف نحو 130 ريالا، حيث يستخدم مواد ذات جودة عالية من الألوان والبلاستيك، لافتًا إلى أنه تعرض لكثير من الاستهزاء والسخرية، في البداية، وقيل له: “البراميل مرمية في الشوارع، ولا أحد سيلتفت لها”، ولكنه لم يستسلم ونفذ فكرته.
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