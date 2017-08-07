حذرت جمعية حماية المستهلك من معلومات وصفتها بالمغلوطة تدوولت في مقطع فيديو قارن بين عددٍ من الزيوت النباتية، كزيت الذرة ودوار الشمس، وزيوت ودهونٍ حيوانية كالسمن والودك، مستنتجا أن زيت دوار الشمس والذرة مُضران بالصحة، مقارنة بغيرهما.
وأوضحت أن ما طرحه المقطع في تجربته من عدم تبخر الزيتين الأولين، رغم تعرضها لحرارة الشمس، وبذا فهما مضران بالصحة، وأن الزيوت والدهون الأخرى؛ من الزيتون والسمسم والسمن والودك، أفضل لأنها تبخرت عند تعرضها لنفس الحرارة، لا يمكن أن يُعتد به، ولا يُستند إليه لأنه تجربة شخصية.
وأضافت أنه لمعرفة الزيوت الصحية من غيرها، يجب الرجوع للدراسات العلمية، وتوصيات المنظمات العالمية، وأن منظمة الصحة العالمية، والنشرات الغذائية الأمريكية وجمعية القلب الأمريكية، أكدت أن الإفراط في تناول الدهون الحيوانية المشبَّعة، كالسمن والزبدة والودك؛ يُعد عاملاً مساعداً لرفع مستوى الكوليسترول في الجسم، مسببا العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك تصلب الشرايين. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن تلك المنظمات والهيئات نصحت بالتوازن في استخدام الزيوت والدهون، والتحوّل من استهلاك الدهون المشبّعة إلى الدهون غير المشبّعة كزيت الزيتون وزيت دوار الشمس والذرة أو الكانولا، والاتجاه نحو التخلّص من الدهون المهدرجة.
كما دعت الجمعية المستهلكين إلى التثبت من الرسائل والمقاطع التي تنتشر من حين لآخر وتحمل ادعاءات من غير المتخصصين أو من أشخاص مجهولين، ولا تستند للأسس والأعراف العلمية، والحرص على الحصول على المعلومات من الجهات المسؤولة والموثوقة.
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