عاقبت المحكمة الجزائية بالدمام زوجة ضربت زوجها بـ”كأس زجاج” على رأسه لتصيبه بجرح يحتاج للعلاج مدة أسبوع، بالسجن 10 أيام والجلد 10 جلدات.
وأوضحت مصادر أن الزوجة أقرت بضرب زوجها، وذلك لغضبها بعدما رفض زوجها حضورها لخطبة ابنتها وقيامه بإنزالها من سيارة الأجرة وأن المدعي بعد هذه الواقعة طلقها.
وأضافت، وفقا لـ”عين اليوم”، أن التقرير الطبي أكد إصابة المجني عليه بتمزق بفروة الرأس طوله 10 سم بآلة غير حادة ومدة الشفاء أسبوع، لتقرر المحكمة سجنها 10 أيام وجلدها 10 جلدات للحقين العام والخاص.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج