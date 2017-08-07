سعد بن سليمان الفريخ

أ.هنادي العتيبي

سعد بن سليمان الفريخ

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منعها زوجها بالقوة من حضور خطبة ابنتها فضربته بـ”كأس”.. و”الجزائية” تعاقبها بالسجن والجلد