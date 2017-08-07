تسلم نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقام بتسليم الرسالة لنائب الملك، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك خلال استقباله له بقصر السلام بجدة.
حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، ووزير الخارجية عادل الجبير.
ومن الجانب الكويتي، حضر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.
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