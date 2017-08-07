أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم اليوم (الاثنين)، قرارا بإيقاف رئيس نادي الشباب عبدالله القريني، لمدة عام وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.
وجاء في أسباب القرار، قيام القريني بالتجريح والإساءة والاتهام عبر وسائل الإعلام ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنسوبيه، حيث وقعت العقوبة بعد ثبوت المخالفة على القريني، وفق الفقرة الثانية من المادة 53 من لائحة الانضباط.
ونص القرار على معاقبة رئيس نادي الشباب بإيقافه لمدة عام عن الممارسة والمشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم اعتباراً من تاريخ اليوم، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، علمًا بأن القرار قابل للاستئناف، وفق النظام.وفق “أخبار 24”.
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