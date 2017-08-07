وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي، اليوم الاثنين، في الرياض، مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي المهندس حسين محمد كاظم بهدف تعزيز آلية التعاون وحركة النقل الجوي بين البلدين.
جاء ذلك بحضور وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبدالله الحمدان، وسفير العراق في المملكة الدكتور رشدي العاني، وسفير خادم الحرمين الشريفين في العراق عبدالعزيز الشمري.
من جهته، أكد التميمي أن الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة تسعى دائماً لتطوير أطر التعاون في مجال النقل الجوي بينها وبين الدول الأخرى بعقد الاتفاقيات الثنائية الجديدة، أو إحلال الاتفاقيات الثنائية القديمة بينها وبين سلطة الطيران المدني الأخرى، لتواكب التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “مشروع الاتفاقية يتضمن عددا من البنود والنصوص التنظيمية التي تضمن حق الطرفين في الحقوق الممنوحة وتعددية التعيين وبنودا تتعلق بالسلامة الجوية وأمن الطيران وجدول الطرق للحقوق المتفق عليها، وغيرها من البنود الأخرى”.
في المقابل، أكد رئيس سلطة الطيران المدني بالجمهورية العراقية، حرص حكومتي البلدين على تعزيز الفرص للمساعدة على تحقيق المزيد من الدعم للنمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، معرباً عن أمله أن تتيح هذه الاتفاقية فرصاً للناقلات الجوية في رحلات جوية مباشرة بين البلدين.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج