ينتظم حاليا على مقاعد الدراسة في الفصل الصيفي بثانوية البخاري بتعليم الخرج 353 طالبا منتظمون في 41 شعبة, 30 شعبة لنظام المقررات و 11 شعبة للنظام الفصلي يقوم على تقديم الخدمات التعليمية لهم طاقم من المعلمين الحاصلين على أعلى درجات تقييم ضمن مفاضلة الترشح للعمل الصيفي, قدموا حتى الآن العديد من المشاريع ونفذوا استراتيجيات متنوعة في عدد من المواد الدراسية, أشرف عليهم عدد من مشرفي تعليم الخرج بمساندة من إدارات وأقسام كالمستودعات, الصيانة, القبول والإختبارات, بالتواصل المستمر من قبل إدارة التخطيط والتطوير وإشراف من رئيس لجنة الفصل الصيفي مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية أ. خالد الحربي, ومتابعة مستمرة من مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار.
وقد نفذ لأول مرة على مستوى تعليم الخرج استراتيجيات متميزة مثل استراتيجية social club التي نفذها معلمي اللغة الإنجليزية بالمدرسة, وتهدف إلى تمكين الطلاب من الاستفادة من مخزونهم السابق في اللغة إضافة إلى ما تعلموه خلال الفصل الصيفي وتطبيقه على الواقع من خلال محاكاة المواقف بإشراف مباشر من المعلمين لمساعدة الطلاب على تجاوز العقبات التي قد تواجههم أثناء التطبيق, ومنحهم الثقة بالنفس للإنطلاق في اللغة والتحدث بها وتبادل الأحاديث مع أقرانهم وتصحيح بعض الأخطاء الشائعة التي يقعون فيها, حضرها مدير إشراف التربوي الأستاذ صالح الحديثي, ومشرف المقررات الأستاذ عبداللطيف المهيني, ومشرف النظام الفصلي الأستاذ محمد الحربي, وقائد الفصل الصيفي الأستاذ سعيد بن سعد الأحمري.
ونفذ معلمي العلوم في تخصصات الكيمياء, الفيزياء, الأحياء تجارب حية في المختبرات استخدم فيها استراتيجيات الاستكشاف والبحث, وساهم الطلاب في تنفيذ عدد من المشاريع والبحوث العلمية في مواد الدين, الاجتماعيات, اللغة العربية, ويتمتع الطلاب بخدمات التوجيه والإرشاد إضافة إلى خدمات خاصة للمتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي.
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