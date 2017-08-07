أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، بياناً أكدت خلاله تسليم ثلاثة مطلوبين ضمن قائمة الـ23 أنفسهم للجهات الأمنية، وهم: محمد عيسى اللباد، رمزي محمد جمال، علي حسن ال زايد.
وقال المتحدث الأمني بالوزارة إنه سيتم الأخذ بالاعتبار مبادرة المطلوبين الثلاثة بتسليم أنفسهم، وسيجري معاملتهم وفق الأنظمة المرعية بالمملكة.
وجددت الوزارة دعوتها لكافة المطلوبين الذين سبق الإعلان عنهم للمبادرة بتسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية، وعدم التمادي في الباطل. وفق “أخبار 24”.
وحذرت كل مَن يقوم بإيواء المطلوبين أو التستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساندة، من مغبة الوقوع تحت طائلة المسؤولية، داعية كل من لديه أية معلومات عن مطلوبين المسارعة بالإبلاغ عنهم عبر الرقم (990)، لافتة إلى أنه ستتم مكافأة المبلِّغ مالياً وفق لما تم الإعلان عنه سابقاً.
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