كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، في بيان لها اليوم الإثنين، عن تعرض المركز الصحي للرعاية الصحية الأولية بمحافظة جبة (على بعد 100 كلم شمال حائل) للتخريب المتعمد على يد مجهول.
وأوضحت المديرية أن المركز، الذي يعمل على مدار 24 ساعة، تعرض لتخريب استهدف الأدوات الصحية والمكتبية أول أمس السبت، مضيفةً أن أعمال التخريب حدثت عقب خروج الطبيب والممرضة لنقل حالة إسعافية إلى مستشفى الملك خالد.
وأضافت أن المعتدِي قام ببعض أعمال التخريب والإتلاف دون أي أضرار بشرية؛ ما استدعى إبلاغ الجهات الأمنية، والتي بدورها باشرت الواقعة وأعدت محضراً بذلك، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفق “أخبار 24”.
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