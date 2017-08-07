ردَّ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على عدد من طلاب الطب والعلوم الطبية الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات والكليات الأهلية بالمملكة، أن الدولة ليست ملزمة بدفع مكافآت الدراسة لهم.
وقال إن الدولة أوجدت برامج المنح الدراسية في الداخل في السابق لتشجيع الطلاب على الدراسة، غير أن هذه الظروف انتهت تماماً، داعياً المعترضين على هذا الإجراء للتقدم إلى ديوان المظالم.
من جهتهم، أبان عددٌ من الطلاب الدراسين بسنة الامتياز أنهم فوجئوا بإيقاف المكافأة عنهم، الأمر الذي هدد مستقبلهم الدراسي وألقى عليهم أعباء إضافية. وفق “أخبار 24”.
وكان مقطع فيديو متداول أظهر جانباً من لقاء الوزير مع الطلاب الذين تجمعوا بالوزارة، والنقاش الذي دار بينهم، حيث دعاهم الوزير للتقدم لديوان المظالم، فيما ردّ عليه بعض الطلاب بقولهم: “هذا هروب”، وخاطبه آخر: “حنا عيالك”.
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