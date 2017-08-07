أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكم القتل تعزيراً على احد الجناة المتورطين في جريمة قتل العقيد مبارك السواط، فيما قضت بحد الحرابة على الثاني، والسجن 28 عاماً للثالث.
ويأتي الحكم الجديد بعد أن نقضت المحكمة العليا أحكام صادرة بحق المدانين الثلاثة وآخرين، حيث تمت إعادة محاكمتهم.
وكان العقيد السواط -وهو من منسوبي المباحث العامة بمكة المكرمة- قد اغتيل في 11/5/1426هـ على يد ملثمين تربصا به أمام مدخل منزله أثناء تأهبّه للخروج إلى عمله، ليطلقا عليه تسع رصاصات من سلاحي رشاش كانت بحوزتهما، أردياه قتيلاً.
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