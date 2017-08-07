دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الإثنين، حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري”.
وعبر الفيصل، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي لتدشين الحملة، عن رفض المملكة للحملات التي تسعى لتسييس الحج وتدويله، مؤكداً حرص المملكة على توفير كافة الخدمات وسبل الراحة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.
وأبان أن الحملة منذ إطلاقها حققت الكثير من النجاحات، وفي مقدمتها تقليص نسب المخالفين إلى 5% خلال موسم الحج الماضي مقارنةً بـ9% في العام الذي قبله، داعيا الحجاج للتحلي بالأخلاق الإسلامية وأن يكونوا أنموذجاً حضارياً للإنسان المسلم. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن الحملة أربع مراحل، الأولى تشمل الترحيب بضيوف الرحمن، فيما تهدف الثانية “تصريح الحج” لتأصيل القيم الأخلاقية من خلال أهمية احترام النظام، وتعمل المرحلة الثالثة “سلوكيات الحج” على شرح وتوضيح الأنظمة الخاصة بالحج، والمرحلة الرابعة “شكراً” لإلقاء الضوء على “رسل السلام” ضيوفُ الرحمن والساهرين على خدمتهم من كافة القطاعات.
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