أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة ألف من أبناء الشعب الفلسطيني من ذوي الشهداء وأسرهم، لأداء مناسك الحج لهذا العام، وذلك للمرة التاسعة على التوالي.
وأعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن شكره للملك سلمان على حرصه المستمر لتمتين علاقات الأخوة مع أبنائه وإخوانه الفلسطينيين.
وأوضح أن المكرمة الملكية خصَّ بها خادم الحرمين أسر الشهداء من الفلسطينيين، مؤكداً أنها ستترك أثراً كبيراً في نفوسهم، وستخفف من معاناتهم.
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