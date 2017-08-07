انخفض عدد المطلوبين أمنياً بقائمة الـ23 التي أصدرتها وزارة الداخلية عام 2012، إلى ثلاثة مطلوبين فقط، بعد تسليم المطلوبين رمزي محمد عبدالله آل جمال وعلي حسن أحمد آل زايد نفسيهما أمس بإمارة المنطقة الشرقية.
والمطلوبون الثلاثة الذي لا يزالون بالقائمة هم سلمان علي آل فرج، وفاضل حسن الصفواني، ومحمد حسن آل زايد.
وكان قد تم القبض على تسعة من المطلوبين بالقائمة، وقتل ثلاثة هم مرسي آل ربح وخالد اللباد ومحمد الفرج، فيما سلم ثمانية مطلوبين أنفسهم طواعيةً من بينهم محمد عيسى صالح آل لباد الذي سلَّم نفسه في يوليو الماضي، وأخيراً تسليم “رمزي” و “علي” نفسيهما بالأمس.
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