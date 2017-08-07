أصدرت وزارة التعليم مؤخراً قراراً، منحت بموجبه قائدي وقائدات المدارس الابتدائية صلاحية قبول الطلاب والطالبات الذين يحملون وثائق دراسية صادرة من خارج المملكة.
وأبان مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمود القويحص، وفقاً لـ”الرياض”، أن القرار لا يشمل طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية حاملي وثائق صادرة من الخارج، موضحاً أن هؤلاء يجري قبولهم عبر إدارة الاختبارات والقبول؛ وذلك لمعادلة وثائقهم وتأمين مكان لهم.
وأضاف القويحص أن استقبال الطلاب والطالبات يكون من قِبل قائد المدرسة أو وكيل شؤون الطالبات، ولقائد المدرسة الحق في قبول أو رفض أي طالب أو طالبة تتقدم للمدرسة داخل نطاقها الجغرافي، وفي حال عدم وجود مكان للطالب أو الطالبة المتقدمة تُحول إلى لجنة القبول والتسجيل بإدارة التعليم.
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