أطلقت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية حملة مشتركة للتوعية والتحذير من نشاط “فوركس” ومخاطره العالية، مبينتين أن الجهات المسوقة للاستثمار في “فوركس” جهات مشبوهة، ومحذرتين من أن التعامل معها يعرض للنصب.
وأوضحت الحملة أن هناك جهات غير مرخصة تسوّق لمنتجات استثمارية مشبوهة مرتفعة المخاطر، ولا توجد أي حماية نظامية للمستثمرين عبرها، داعية المستثمرين للتأكد من أن الجهة التي يودون التعامل معها حاصلة على التراخيص اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.
وانتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات مشبوهة موجهة للمواطنين والمقيمين بالمملكة تدعوهم للاستثمار والمضاربة في العملات العالمية والنفط والذهب عبر الإنترنت بالاشتراك فيما عُرف بـ”فوركس”، مدعين أن خبراءهم يقدمون استشارات مالية في مجال التداول والمضاربة للمستثمرين عبر “فوركس”.
وفق “أخبار 24”.
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