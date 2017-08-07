استقبل سعادة العقيد / ذعار العتيبي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج في مقر الإدارة عميد الكلية التقنيه بالخرج الاستاذ/خالد بن عبيد الحربي وقد رحب سعادة العقيد / ذعار .. بضيفه وبعدها تم مناقشة أوجه الشراكة بين إدارة الشئون الوقائية و الكلية التقنيه بالخرج في مجال التوعية بأضرار المخدرات و محاربة انتشار هذه الآفة في البيئات التعليمية .
وفي نهاية اللقاء قدم الاستاذ / خالد .. شكره لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمحافظة على حسن التعاون والحرص على نشر ثقافة الوعي من الأضرار التي تنجم عن تعاطي المخدرات .. حفظ الله بلادنا من كل مكروه .
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