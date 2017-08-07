علمت مصادر أن أندية دوري جميل للمحترفين تلقت وعدا من الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسليمها اليوم مستحقاتها المالية من النقل التلفزيوني لمباريات المسابقات السعودية للموسم الماضي التي بثت على قنوات mbc pro sports بعد أن تعهدت الأخيرة بإيداع المبلغ المستحق في حساب اتحاد القدم الخميس الماضي.
سداد القنوات الناقلة
بين مصدر مطلع أن القنوات الناقلة سددت ما عليها من مستحقات للاتحاد السعودي لكرة القدم قبل 3 أيام من أجل أن تسهم المبالغ في سداد الأندية لالتزاماتها المالية المدرجة في غرفة فض المنازعات لتتمكن من تسجيل لاعبيها الجدد قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد الخميس المقبل.
موعد التسليم
أكد رئيس ناد في دوري جميل للمحترفين أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغه بأن القنوات الناقلة سلمت المبلغ المستحق قبل 3 أيام، ووعد بتسليمه للأندية اليوم الإثنين. وفق “الوطن”.
70 مليونا
تطالب أندية دوري جميل للمحترفين الاتحاد السعودي لكرة القدم بمبلغ 70 مليون ريال تمثل قيمة دفعة النقل التلفزيوني، إضافة إلى مكافآت مراكزها في سلم ترتيب دوري جميل للمحترفين البالغة 30 مليون ريال تقريبا، علما أن قيمة عائدات النقل التلفزيوني لمباريات الأندية التي بثت على القنوات الناقلة mbc pro sports تبلغ 5 ملايين ريال لكل نادٍ على حدة موزعة بين الأندية بالتساوي، كان من المفترض سدادها نهاية يوليو المنصرم، إلا أن القنوات الناقلة تأخرت في السداد جراء مرورها بأزمة مالية واعتمادها على الإعلانات التجارية فقط.
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