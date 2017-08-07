أكد سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء، أن فريقه لن يكون صيداً سهلاً في أولى مواجهاته في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم التي ستجمعه ببطل الدوري فريق الهلال الخميس المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
وقال الشلهوب في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعرف لماذا الجميع متخوف من مباراة الهلال وليس لهم حديث إلا عن هذه المباراة، حتى إن البعض يقول الله يعينك على مباراة الهلال، فنحن لدينا الثقة والعزيمة في تقديم المستوى الذي يؤكد قوة جاهزيتنا واستعدادنا في هذا الموسم ومثلما لهم لاعبون فنحن لدينا لاعبون، وقد استعددنا خير استعداد، وتم استقطاب كثير من اللاعبين المميزين».
وأضاف: «كرئيس للنادي، لدي الثقة الكبيرة في عناصر الفريق الذين يملكون الخبرة والإمكانيات، سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو الأجانب، وبعد صعودنا من دوري الدرجة الأولى اختلف الوضع تماماً، حيث عملنا على إجراء كثير من الصفقات، سواء على مستوى اللاعبين الأجانب أو المحليين. وهذه الصفقات سيكون لها مردود إيجابي على الفريق، ونحن لا ننكر أن فريق الهلال عريق بتاريخه وبطولاته المتعددة ويملك الخبرة والإمكانيات، وهو بطل الدوري وبطل الكأس، وحالياً لديه الفرصة في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، ولكن فريقنا هو الآخر لديه الطموح والروح القتالية من أجل تحقيق نتائج إيجابية».
واستطرد الشلهوب: «سنجتهد ولكل مجتهد نصيب، والجميع يتذكر في الموسم الماضي ماذا فعل الاتفاق عندما ضرب النصر والهلال في بداية الدوري، وكذلك نادي الباطن هو الآخر فاز على فرق كبيرة، فالكرة تخدم من يخدمها، وبالتالي من حقنا أن نلعب من أجل الفوز، وأنا كما ذكرت لك لدينا من اللاعبين الدوليين أمثال حسن معاذ وعبد المجيد الرويلي وعبد الله السالم ومجرشي والمحترف الكولومبي اسبيريلا والمحور اليوناني تريوليس وغيرهم، ويبقى العائق الوحيد هو الانسجام، وأتذكر في دوري الدرجة الأولى في بداية المسابقة تعثرنا، ولكن عاد الفريق بقوة ونجحنا في الصعود».
وأوضح رئيس الفيحاء أن فريقه الذي يلعب لأول مرة في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين تأهل بفضل الله ثم من خلال منظومة متكاملة متمثلة بجهود أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف واللاعبين والجهازين الفني والإداري، مؤكداً أن طموح الفريق لا يتوقف على البقاء، بل على المنافسة بقوة على تحقيق مراكز متقدمة، ولو كان البقاء هدفه سيكون العمل للمصارعة على البقاء، مشيراً إلى تطلعهم لتحقيق المركز الخامس أو السادس في الدوري، منوهاً بأنهم قد ينافسون على المركز الرابع لبلوغ دوري أبطال آسيا.
وبيّن الشلهوب أن فريقه لا توجد لديهم أي قضايا أو مشكلات في غرفة فض المنازعات، منوهاً بتحصلهم على موافقة من لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين بالسماح بالتسجيل، وأنه يتبقى لهم لاعب أجنبي من أصل 6 لاعبين سيتم التعاقد معه خلال الأسبوع المقبل، إلا أنه لن يتمكن من المشاركة في مباراة الهلال.
وأكد رئيس الفيحاء أن دفع مستحقات اللاعبين تأتي في أولويات إدارته بسدادها أولاً بأول ليتاح للاعبين التركيز في الملعب وبذل العطاء داخل الملعب دون التفكير في أي متأخرات، فالتأخير ليس من سياسة النادي، ولا نود أن نقع في أي مشكلات مع بداية مسابقة الدوري.
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