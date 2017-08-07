هاجم محمد الشيخ، المستشار الإعلامي لنادي الاتفاق، أحد نجوم اتحاد جدة، على خلفية المشاجرة التي حدثت بين الفريقين، عقب نهاية مباراتهما بدورة تبوك.
وشهدت نهاية مباراة الفريقين، التي خسرها الاتحاد بثلاثية نظيفة، يوم الجمعة الماضي، اشتباكات بين محمود عبد المنعم “كهربا” وزميله الكويتي فهد الأنصاري من جهة، وإداري بالاتفاق من جهة أخرى، ووقَّعت إدارة “العميد” غرامة مالية على اللاعب المصري بسبب هذه الأحداث.
وقال الشيخ في تصريحات إذاعية اليوم الأحد “أي قضية فيها كهربا، لا يمكن أن تنحاز فيها إلا للطرف الآخر ضد اللاعب، ويجب أن يعاقب من ناديه والاتحاد السعودي لكرة القدم”.
وتسببت الواقعة في انقسام الشارع الرياضي السعودي، بين مؤيد ومعارض لإيقاف كهربا، 23 عامًا، من جانب اتحاد الكرة.
وأكد الشيخ، أن فوز الاتفاق بلقب دورة تبوك، مهم من الناحية المعنوية، كختام لتحضيرات الموسم الجديد، بعد معسكري الدمام وتركيا. وفق “كووورة”.
وكشف أن إدارة النادي كانت في طريقها للتوقيع مع محترف أجنبي لكن الظروف أخرت ذلك، موضحًا أن المدرب هو من طالب بتأجيل التعاقد مع الأجانب لما بعد دورة تبوك، حتى يتمكن من تحديد المركز المطلوب للتدعيم.
واستدرك “تم الاستقرار على تدعيم الفريق بمحترفين يلعبان في مركز رأس الحربة.
يذكر أن هجوم الاتفاق يضم الثلاثي المحلي محمد الصيعري ويوسف السالم، إلى جانب هزاع الهزاع هداف دورة تبوك.
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