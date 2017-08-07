أعلن نائب رئيس النادي الأهلي وليد معاذ عن آخر مستجدات قائمة الأهلي الآسيوية.
وكشف معاذ أن المدرب سيرجي ريبيروف لم يختار بعد الرباعي الأجنبي المشارك في البطولة حيث وقع اختياره فقط على تواجد السوري عمر السومة في القائمة.
وقال وليد معاذ:” السوري عمر السومة هو المحترف الوحيد المعتمد في البطولة الآسيوية حتى الآن، والبقية حسب خيارات المدرب”. وفق “هاتريك”.
وتابع:” الجهاز الفني سيُقدم قائمتين للمشاركة في البطولة الآسيوية، الأولى ستكون مبدئية يتم تعديلها لاحقا”.
ولم يحسم الأهلي بعد الثلاثي المنتظر مشاركته بجانب السومة بين الخماسي الأجنبي المكون من ليوناردو وكلاوديمير وشيفو وفيتفا وأبو ابونا.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج