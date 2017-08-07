أكدت الأحوال المدنية أنها لم تفرض أي رسوم على الخدمات التي تقدمها، من إصدار أو هوية وطنية أو تجديدها، أو إضافة مواليد، أو غيرها، مبينةً أن ما تردد حول ذلك مجرد شائعة.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت صورة من وثيقة منسوبة للأحوال المدنية، تفيد بفرض رسوم متفاوتة على إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، وتوثيق عقد النكاح، وإضافة المواليد.
وأرفق مغرد الصورة المتداولة لحساب الأحوال المدنية على “تويتر”، وتم الرد عليه بنفي صحة الوثيقة وأنه إذا كان هناك أي تعديل أو إقرار رسوم فسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي. وفق “أخبار 24”.
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