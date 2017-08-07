كشف مواطن يدعى أحمد صنقورة عن تفاصيل أزمة يعيشها حاليا مع أحد البنوك المحلية في جدة، بعد قيام البنك بسحب مركبته بدعوى تأخره في سداد شهر من الأقساط.
وتقول التفاصيل حسب موقع”المواطن”: أن الرجل قد أخد مركبة من أحد البنوك بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وهو يعمل في إحدى الشركات الخاصة.
وأشار بأنه قد فقد بطاقة الهوية الوطنية والرخصة والبطاقة البنكية، ثم توجه للبنك قبل ما يقارب الشهر وشرح لهم أسباب التأخير موضحًا بأن شركته لم تودع الرواتب حتى الآن.
وأضاف: في البنك تعاملوا معي بصورة سيئة للغاية ، ولم أجد منهم سوى المعاناة والوعود الوهمية، حيث خالفوا التعليمات التي تمنع البنوك من سحب المركبات دون مستند نظامي أو إيلاغ الجهات الأمنية.
وأكد بأنه لم يسمع منهم سوى كلمة “سدد فقط” كما تحمل غرامة التأخير وقدرها 2000 ريال، وتم سداد القسط إلا أنه لم يجد سوى التجاهل لمشكلته!.
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
كيف تقوي ذاكرتك باستخدام الغرف الرومانية ؟
الأوقاف المهجورة والمجهولة في محافظة #الدلم ؟!
دعوة لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية في محافظة #الدلم
السناب تشات .. منصة التسويق الكبرى !
” يصير خير ، خلها في وقتها “
أعجوبة البتراء
مواطن يروي معاناته مع أحد البنوك بعد أن تأخر في سداد قسط سيارته!
الخرج اليوم - محمود سليمان :
كشف مواطن يدعى أحمد صنقورة عن تفاصيل أزمة يعيشها حاليا مع أحد البنوك المحلية في جدة، بعد قيام البنك بسحب مركبته بدعوى تأخره في سداد شهر من الأقساط.
كشف مواطن يدعى أحمد صنقورة عن تفاصيل أزمة يعيشها حاليا مع أحد البنوك المحلية في جدة، بعد قيام البنك بسحب مركبته بدعوى تأخره في سداد شهر من الأقساط.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884942508.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج