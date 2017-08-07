لجأت العصابات الإرهابية المتحصنة ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف إلى نشر رسائل استجداء وتسوُّل بمواقع التواصل الاجتماعي. وتضمنت الرسائل المنتشرة طلب مساعدات مادية وعينية، إضافة لأرقام حسابات مشبوهة.
من جانبها، حذَّرت “لجنة تواصل” بالعوامية من مغبة الدعوات التي تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وتدعو لتقديم المساعدات المالية عبر أرقام حسابات مجهولة.
ووصفت اللجنة الدعوات المتداوَلة بأنها “تسوُّل رخيص”، وأكدت أهالي العوامية “أعز وأكرم” من أسلوب تلك الدعوات، التي غالبًا ما تكون مجهولة المصدر
ودعت كل من يرغب في تقديم المساعدات بنوعَيْها «المادي والعيني» للتوجه إلى اللجنة، أو يكون ذلك عبر الجمعيات الخيرية؛ إذ تعد الجمعيات الخيرية المعتمدة هي الجهة المعنية “رسميًّا” لمثل هذه الحالات.
يُذكر أن الجهات الأمنية بالعوامية حققت مؤخرًا نجاحات نوعية؛ إذ تمكنت من القبض على عدد من أخطر المطلوبين أمنيًّا، وأمَّنت خروج أعداد كبيرة من الأهالي، الذين فضَّلوا مغادرة البلدة، بعد أن نشر الإرهابيون فيها الرعب، وزعزعوا الأمن، وحاولوا إعاقة مشروع تطوير حي المسورة العشوائي بالعوامية بحسب صحيفة سبق.
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إرهابيو العوامية يلجؤون للتسوُّل عبر مواقع التواصل
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
لجأت العصابات الإرهابية المتحصنة ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف إلى نشر رسائل استجداء وتسوُّل بمواقع التواصل الاجتماعي. وتضمنت الرسائل المنتشرة طلب مساعدات مادية وعينية، إضافة لأرقام حسابات مشبوهة.
لجأت العصابات الإرهابية المتحصنة ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف إلى نشر رسائل استجداء وتسوُّل بمواقع التواصل الاجتماعي. وتضمنت الرسائل المنتشرة طلب مساعدات مادية وعينية، إضافة لأرقام حسابات مشبوهة.
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