استقبلت طفلة، في مشهد مؤثر، وبباقة زهور، والدها رجل الأمن أحد المشاركين في تأمين أهالي العوامية، عند وصوله إلى مطار الطائف الدولي على كرسي متحرك.
وحرص العشرات من ذوي رجل الأمن عدنان محمد الزايدي، على استقباله بالشيلات الوطنية، فيما أسرعت ابنته لتطوق عنقه بالورود، في مشهد مؤثر، استدعى التصفيق الحار من الحاضرين.
يُذكر أن رجل الأمن عدنان الزايدي، أصيب أثناء مشاركة زملائه واجبه في تأمين أحياء العوامية، خلال تطهير حي المسورة من أوكار الإرهابيين.
وفق “أخبار 24”.
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