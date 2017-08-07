زار الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المقدم ركن عبدالرحمن الشواف بأحد المستشفيات المتخصصة، عقب خضوعه لعملية جراحية وبتر يده اليسرى، أول أمس (السبت)، إثر إصابته في الحد الجنوبي.
وقام الأمير بخلع البشت الذي يرتديه وأهداه للمقدم ركن “الشواف” قائلاً له: “أبيك تقبل مني هذا البشت، هذا بشتي وأبوي أعطاني إياه”، تعبيراً منه عن إعجابه بالتضحيات التي قدمها دفاعًا عن دينه ثم مليكه والوطن.
وأكد الأمير تركي أن جرح المقدم الشواف بعد بتر يده اليسرى ليس إصابة، بل هو وسام للشرف والبطولة، مشيداً في الوقت ذاته ببسالة جنود الحد الجنوبي في الدفاع عن وطنهم ودينهم. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن المقدم ركن “الشواف” كان قد تعرض لإصابة أثناء أدائه مهام واجبه في الحد الجنوبي، وهي الثانية له في الميدان منذ انطلاقة عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
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