علق الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، الذي أدار المباراة النهائية للبطولة العربية التي اختتمت بمصر أمس (الأحد)، على واقعة اعتداء لاعبي وإداريي فريق الفيصلي الأردني عليه، اعتراضاً على الهدف الثالث الذي أحرزه الترجي التونسي في مرماهم.
وأكد نور الدين أنه ذهب إلى لاعب الفيصلي إبراهيم دلدوم للاطمئنان عليه بعد سقوطه أرضاً، لكن اللاعب أبلغه أنه لا يعاني من إصابات لكنه طلب منه إيقاف اللعب حتى يلتقط أنفاسه وهو ما رفضه معتبراً إياها محاولة منه لإضاعة الوقت للوصول إلى ركلات الترجيح.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون سبورت”، أنه كان يمكنه إلغاء المباراة بعد الاعتداء عليه وكان قراراً سهلاً، لكنه حرص على إكمال المباراة حرصاً على سمعة بلاده التي تنظم البطولة العربية، وبذل مجهوداً مع مساعديه حتى الوصول للدقيقة الأخيرة. وفق”أخبار 24”.
وأشار نور الدين إلى أن الشخص الذي اعتدى عليه في بادئ الأمر مع اللاعبين أحد جماهير الفيصلي وليس إدارياً في الفريق، مضيفاً أن أحد إداريي الفيصلي تدخل وأبعد عنه اللاعبين وتحدث معه واعتذر له على السلوك وبادله بابتسامة، قبل أن يفاجأ بتوجيهه نطحة إليه، ليطلب من مساعديه إخراجه من أرض الملعب.
وشدد على رضاه التام عن قراراته التحكيمية التي اتخذها في المباراة التي انتهت بفوز الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج بلقب البطولة العربية.
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