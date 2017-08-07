شهدت المباراة النهائية للبطولة العربية التي اختتمت أمس (الأحد) في مصر أحداثاً مؤسفة؛ حيث اعتدى لاعبو وإداريو الفيصلي الأردني على حكم المباراة؛ اعتراضاً على الهدف الذي أحرزه الترجي التونسي في الشوط الإضافي الأول.
وكانت المباراة بين الفريقين تشير إلى التعادل بهدفين لكل منهما، قبل أن يحرز الترجي الهدف الثالث ليعترض لاعبو الفيصلي؛ بحجة أن أحد زملائهم كان مصاباً ولم يكن ينبغي استئناف اللعب، وقاموا بدفع الحكم قبل أن ينزل أحد الإداريين ويعتدي على الحكم بدوره.
ولم تتوقف الاعتداءات على حكم المباراة المصري إبراهيم نور الدين بعد الهدف الثالث، بل استمر الضرب ومحاولة التنكيل بالحكم بعد انتهاء المباراة في مشهد سيئ رياضياً، وأدت هذه السلوكيات إلى تأجيل مراسم التتويج بالبطولة. وفق “أخبار 24”.
وقام جمهور فريق الفيصلي هو أيضاً بأعمال شغب؛ اعتراضاً على قرار حكم المباراة باحتساب هدف الترجي الثالث، وقاموا بتخريب المدرجات وتكسير المقاعد وإلقائها في أرضية الملعب.
يذكر أن الترجي قد توج بلقب البطولة العربية، بعد فوزه في المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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